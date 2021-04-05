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Сокол уверенно ведет в серии плей-офф УХЛ с Кременчуком

Хоккей
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Пернатые выиграли ещё один матч

Сокол уверенно ведет в серии плей-офф УХЛ с Кременчуком

Фото: uhl.ua/ Автор - неизвестен

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Сегодня, 5 апреля, на арене АТЭК состоялся третий полуфинальный поединок серии плей-офф УХЛ Париматч, в котором "Сокол" принял "Кременчук".

Хоккеисты "Кременчука" с первых секунд ринулись на штурм. Как ни старались удержать свои владения на замке хоккеисты "Сокола", им это не удалось.

Второй период для хоккеистов "Кременчука" начался неудачно. Подопечные Савицкого пропустили две шайбы меньше чем за минуту. Оставшееся время во втором периоде лучше провели хоккеисты "Сокола".

Третий период прошел в равной борьбе, команды не хотели уступать друг другу и действовали осторожно. Однако отличиться точным броском у них не вышло - 2:1 в пользу "Сокола".

"Сокол" - "Кременчук" 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Тютченко (Смирнов), 09:35; 1:1 Олендаренко (Рубан, Михнов), 20:30; 2:1 Павленко (Смирнов), 21:15;

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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