Хоккей
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НХЛ: Коламбус бьет Тампу, поражения Вашингтона и Питтсбурга
В НХЛ продолжается регулярный чепмионат
Айлендерс – Вашингтон – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Питтсбург – 8:4 (4:1, 1:1, 3:2)
Нью-Джерси – Баффало – 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Коламбус – Тампа-Бэй – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Каролина – Флорида – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Филадельфия – Бостон – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Детройт – Нэшвилл – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
Чикаго – Даллас – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Сан-Хосе – Анахайм – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
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