Сокол в финал плей-офф УХЛ

Сегодня, 7 апреля, состоялся четвертый полуфинальный матч серии плей-офф УХЛ Париматч, в котором "Сокол" встречался с "Кременчуком".

"Сокол" активно начал первый период. Уже на второй минуте киевлянам удалось открыть счет в матче. Хоккеисты "Кременчука" после пропущенного гола заметно занервничали, что вылилось в большое количество удалений. За пять минут до завершения игрового отрезка подопечные Шафаренко удвоили своё преимущество.

До экватора второго периода команды демонстрировали равную игру. А вот во второй половине игрового отрезка "Сокол" начал допускать ошибки, у команды пошли удаления. Этим быстро воспользовались хоккеисты "Кременчука".

В овертайме подопечные Олега Шафаренко в очередной раз реализовали большинство - Умед Гильманов поставил точку в матче и вывел "Сокол" в финальную серию - 4:3.

"Сокол" - "Кременчук" 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Счет в серии – 4:0

Шайбы: 1:0 Чолач (Курбатов, Белинский, больш.), 01:14; 2:0 Ступак (Голубич, Олендаренко, больш.), 15:31; 2:1 Толстушко (Дубинин, Коробов, больш.), 33:52; 2:2 Грицких (Орлов, Дубинин, больш.), 33:52; 2:3 Орлов (Коробов, Толстушко), 50:56; 3:3 Чолач (Андрейкив, больш.), 53:53; 4:3 Гильманов (Михнов, больш.), 67:43.