Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Вегас проиграл Сент-Луису, Миннесота поиздевалась над Колорадо
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Оттава – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Торонто – Монреаль – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Сент-Луис – Вегас – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Миннесота – Колорадо – 8:3 (3:0, 2:3, 3:0)
Лос-Анджелес – Аризона – 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ненависть в Германии, хип-хоп, алкоголь и две матери. История братьев Боатенгов
- Новый стадион Пармы. Клуб представил видео проекта будущей арены
- Впервые почти за 10-летие за Челси в матче ЛЧ два гола забили англичане
- УХЛ. 1/2 финала. Донбасс в ярком матче побеждает херсонский Днепр
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...