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Донбасс вышел в финал чемпионата Украинской хоккейной лиги

Хоккей
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В полуфинал дончане обыграли Днепр

Донбасс вышел в финал чемпионата Украинской хоккейной лиги

Новина українською

В Дружковке состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

На 3-й минуте матча хозяева вышли вперёд. По результатам первого периода "Донбасс" перебросал оппонентов 12-5, а во втором игровом отрезке такое преимущество проявилось и на табло.

В третьем периоде Евгению Ратушному удалось пробить Алексея Трифонова броском от синей линии, открыв счёт голам херсонцев в матче.

На последних минутах матча команды обменялись голами. Итоговый счёт матча 7:2, таким образом, "Донбасс" четвёртый раз в серии обыграл "Днепр" и вышел в финал чемпионата.

"Донбасс" - "Днепр" 7:2 (1:0; 5:0; 1:2)

Счёт в серии: 4:1

Шайбы: 1:0 Карамнов (Казаковцев), 02:19. 2:0 Кобелев, 21:13. 3:0 Пангелов-Юлдашев, 23:42. 4:0 Лялька (Колесниковс, Пересунько), 36:24. 5:0 Милёхин (Захаров, Тунхузин), 39:33. 6:0 Сигарёв, 39:57. 6:1 Ратушный (Швецов - шестой полевой), 47:48. 7:1 Кобелев (Сигарёв, Шишлянников), 57:57. 7:2 Швецов (Крысанов, Галеев), 58:56.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Днепр (Херсон)
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