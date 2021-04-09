Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Тампа обыграла Коламбус, Бостон огорчил Вашингтон
В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата
Оттава – Эдмонтон – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Коламбус – Тампа-Бэй – 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)
Монреаль – Виннипег – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Баффало – Нью-Джерси – 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Рейнджерс – Питтсбург – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Вашингтон – Бостон – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Каролина – Флорида – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Детройт – Нэшвилл – 1:7 (0:0, 1:3, 0:4)
Чикаго – Даллас – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Воспитанник Динамо продолжит карьеру в любительском клубе
- Это тебе за затяжку времени! Болбой Аякса запустил мячом в грудь защитнику Ромы
- Камбэк Ромы против Аякса, дисквалификация Неймара. Главные новости за 8 апреля
- Сокол уверенно ведет в серии плей-офф УХЛ с Кременчуком
- Теперь и в кино: Златан сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...