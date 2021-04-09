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НХЛ: Тампа обыграла Коламбус, Бостон огорчил Вашингтон

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ прошел большой игровой день регулярного чемпионата

НХЛ: Тампа обыграла Коламбус, Бостон огорчил Вашингтон

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Оттава – Эдмонтон – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Коламбус – Тампа-Бэй – 4:6 (1:4, 1:2, 2:0)

Монреаль – Виннипег – 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Баффало – Нью-Джерси – 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Рейнджерс – Питтсбург – 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Вашингтон – Бостон – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Каролина – Флорида – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Детройт – Нэшвилл – 1:7 (0:0, 1:3, 0:4)

Чикаго – Даллас – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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