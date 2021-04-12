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НХЛ: Вашингтон забил 8 шайб Бостону, победы Питтсбурга и Вегаса
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Филадельфия – Баффало – 3:5 (2:0, 0:2, 1:3)
Вегас – Аризона – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Анахайм – Колорадо – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Бостон – Вашингтон – 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)
Айлендерс – Рейнджерс – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Нью-Джерси – Питтсбург – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Нэшвилл – Даллас – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
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