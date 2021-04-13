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НХЛ: Вегас сильнее Лос-Анджелеса, победы Анахайма и Оттавы

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас сильнее Лос-Анджелеса, победы Анахайма и Оттавы

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Монреаль – Торонто – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Оттава – Виннипег – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Каролина – Детройт – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Коламбус – Чикаго – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Колорадо – Аризона – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Лос-Анджелес – Вегас – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Сан-Хосе – Анахайм – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз Вегас Голден Найтс
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