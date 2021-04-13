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НХЛ: Вегас сильнее Лос-Анджелеса, победы Анахайма и Оттавы
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Монреаль – Торонто – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Оттава – Виннипег – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Каролина – Детройт – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Коламбус – Чикаго – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Колорадо – Аризона – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Лос-Анджелес – Вегас – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Сан-Хосе – Анахайм – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
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