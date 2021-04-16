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НХЛ: Вашингтон проиграл Баффало, победы Тампы и Рейнджерс
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата
Бостон – Айлендерс – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Вашингтон – Баффало – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Торонто – Виннипег – 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
Тампа-Бэй – Флорида – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Питтсбург – Филадельфия – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:2)
Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Каролина – Нэшвилл – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Детройт – Чикаго – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Даллас – Коламбус – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
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