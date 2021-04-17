УХЛ. Донбасс победил Сокол в первом матче финальной серии

Вчера, 16 апреля в Дружковке состоялся первый матч финальной серии розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021. В напряженном поединке хозяева площадки, клуб "Донбасс" переиграли киевский "Сокол".

УХЛ

Финал

Плей-офф

Первый матч

"Донбасс" - "Сокол" - 2-1 (1-1; 0-0; 1-0)

1 период: 1:0 Шишлянников (04,59); 1:1 Гильманов (08,53)

3 период: Лялька (07,00)

Таким образом, в противостоянии, которое предусматривает 4 победы одной из команд донецкий клуб повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Дружковке 18 апреля, в воскресенье. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Обзор матча: