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УХЛ. Донбасс победил Сокол в первом матче финальной серии
Приближается развязка
Вчера, 16 апреля в Дружковке состоялся первый матч финальной серии розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021. В напряженном поединке хозяева площадки, клуб "Донбасс" переиграли киевский "Сокол".
УХЛ
Финал
Плей-офф
Первый матч
"Донбасс" - "Сокол" - 2-1 (1-1; 0-0; 1-0)
1 период: 1:0 Шишлянников (04,59); 1:1 Гильманов (08,53)
3 период: Лялька (07,00)
Таким образом, в противостоянии, которое предусматривает 4 победы одной из команд донецкий клуб повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Дружковке 18 апреля, в воскресенье. Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Обзор матча:
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