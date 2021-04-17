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УХЛ. Донбасс победил Сокол в первом матче финальной серии

Хоккей
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УХЛ. Донбасс победил Сокол в первом матче финальной серии

UA-Футбол
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Вчера, 16 апреля в Дружковке состоялся первый матч финальной серии розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021. В напряженном поединке хозяева площадки, клуб "Донбасс" переиграли киевский "Сокол".

УХЛ
Финал
Плей-офф
Первый матч
"Донбасс" - "Сокол" - 2-1 (1-1; 0-0; 1-0)
1 период: 1:0 Шишлянников (04,59); 1:1 Гильманов (08,53)
3 период: Лялька (07,00)

Таким образом, в противостоянии, которое предусматривает 4 победы одной из команд донецкий клуб повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится в Дружковке 18 апреля, в воскресенье. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Обзор матча:

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Сокол (Киев)
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