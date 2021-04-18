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УХЛ. Донбасс играет против Сокола во втором финальном матче сезона. Видео-трансляция
Удачи всем хоккеистам
Сегодня, 18 апреля в Дружковке состоится второй финальный матч за определение победителя сезона 2020/2021 Украинской хоккейной лиги. Между собой сыграют "Донбасс" и "Сокол".
Вашему вниманию видео-трансляция матча:
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