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УХЛ. Донбасс трощит Сокол во втором матче финальной серии
Дончан не остановить
https://xsport.ua
Сегодня, 18 апреля в Дружковке состоялся второй матч финальной серии розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021.
После победы в первом поединке, "Донбасс" без особых проблем одолел "Сокол" и во второй встрече. Счет 5-1 доказывает, что конкурентов донецким хоккеистам пока не наблюдается.
УХЛ
Сезон 2020/2021
Финал
2 матч
"Донбасс" - "Сокол"
5 - 1 (2-0; 1-0; 2-1)
1 период: 1-0 Лялька (05,27); 2-0 Цыгарёв (06,28)
2 период: 3-0 Лялька (01,38)
3 период: 4-0 Бирюков (11,30); 5-0 Карамнов (13,26); 5-1 Андрейков (16,48)
Счет в серии: 2 - 0
Следующий поединок команды сыграют между собой 21 апреля, но уже на территории столичного клуба. Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команд.
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