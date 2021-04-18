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УХЛ. Донбасс трощит Сокол во втором матче финальной серии

Хоккей
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Дончан не остановить

УХЛ. Донбасс трощит Сокол во втором матче финальной серии

https://xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 апреля в Дружковке состоялся второй матч финальной серии розыгрыша Украинской хоккейной лиги 2020/2021.

После победы в первом поединке, "Донбасс" без особых проблем одолел "Сокол" и во второй встрече. Счет 5-1 доказывает, что конкурентов донецким хоккеистам пока не наблюдается.

УХЛ

Сезон 2020/2021

Финал

2 матч

"Донбасс" - "Сокол"

5 - 1 (2-0; 1-0; 2-1)

1 период: 1-0 Лялька (05,27); 2-0 Цыгарёв (06,28)

2 период: 3-0 Лялька (01,38)

3 период: 4-0 Бирюков (11,30); 5-0 Карамнов (13,26); 5-1 Андрейков (16,48)

Счет в серии: 2 - 0

Следующий поединок команды сыграют между собой 21 апреля, но уже на территории столичного клуба. Напомним, что финальная серия длится до четырех побед одной из команд.

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В статье: Сокол (Киев) ХК Донбасс (Донецк) УХЛ
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