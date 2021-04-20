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НХЛ: Тампа бьет Каролину, Вегас дожимает Сан-Хосе

Хоккей
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В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа бьет Каролину, Вегас дожимает Сан-Хосе

фото - nhl.com

Новина українською

Тампа-Бэй – Каролина – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Флорида – Коламбус – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Даллас – Детройт – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Нэшвилл – Чикаго – 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Аризона – Миннесота – 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Калгари – Оттава – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Эдмонтон – Монреаль – 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Вегас – Сан-Хосе – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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