Форвард Сан-Хосе побил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей

Нападающий Сан-Хосе Патрик Марло в матче с Вегасом (2:3 по буллитам) в 1768-й раз вышел на лед в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Горди Хоу, который выступал в лиге с 1946 по 1971 года.

В честь рекорда Марло матч Сан-Хосе и Вегаса был прерван на несколько минут. Специальное поздравление для рекордсмена записал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

A special moment for Patrick Marleau in Vegas.



Thank you @GoldenKnights and @NHL! #HistoryMarleaud pic.twitter.com/DEZWrr3UKL