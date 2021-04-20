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Форвард Сан-Хосе побил рекорд НХЛ по количеству сыгранных матчей
История пишется на наших глазах
фото - Associated Press
Нападающий Сан-Хосе Патрик Марло в матче с Вегасом (2:3 по буллитам) в 1768-й раз вышел на лед в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел достижение Горди Хоу, который выступал в лиге с 1946 по 1971 года.
В честь рекорда Марло матч Сан-Хосе и Вегаса был прерван на несколько минут. Специальное поздравление для рекордсмена записал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
A special moment for Patrick Marleau in Vegas.— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) April 20, 2021
Thank you @GoldenKnights and @NHL! #HistoryMarleaud pic.twitter.com/DEZWrr3UKL
Марло пришел в НХЛ в 1997 году и практически всю карьеру провел в Сан-Хосе. На его счету 41-летнего ветерана 562 шайбы и 626 результативных передач.
Патрик Марло никогда не выигрывал Кубок Стэнли, но дважды в составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом.
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