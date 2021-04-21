Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Каролина разбила Тампу, 13 шайб Питтсбурга и Нью-Джерси
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Баффало – Бостон – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Питтсбург – Нью-Джерси – 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)
Айлендерс – Рейнджерс – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Тампа-Бэй – Каролина – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Флорида – Коламбус – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)
Даллас – Детройт – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Ванкувер – Торонто – 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)
Лос-Анджелес – Анахайм – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новый клуб Коробенко, у Альянса теперь на одного вратаря меньше. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге. Проект поставлен на паузу
- Коуч, которого сватают в Шахтер, не хочет выводить команду на матч с Миланом
- УХЛ. Донбасс трощит Сокол во втором матче финальной серии
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...