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НХЛ: Каролина разбила Тампу, 13 шайб Питтсбурга и Нью-Джерси

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Каролина разбила Тампу, 13 шайб Питтсбурга и Нью-Джерси

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Баффало – Бостон – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Питтсбург – Нью-Джерси – 7:6 (4:0, 2:0, 1:6)

Айлендерс – Рейнджерс – 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Тампа-Бэй – Каролина – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Флорида – Коламбус – 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Даллас – Детройт – 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Ванкувер – Торонто – 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)

Лос-Анджелес – Анахайм – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Каролина Харрикейнз
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