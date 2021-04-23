Донбасс потерял капитана до конца сезона

Действующий чемпион УХЛ ХК Донбасс в Instagram сообщил, что капитан команды Виктор Захаров сломал руку в третьем матче финала плей-офф против киевского Сокола.

Захаров вынужден лечь на операцию, а его участие в заключительных матчах сезона исключено по рекомендациям медиков.

Захаров в трех матчах серии с Соколом не набрал ни одного очка. В регулярном чемпионате на его счету 3 результативных передачи в 8 матчах.

Донбасс 23 апреля в случае победы над Соколом может оформить очередное чемпионство.