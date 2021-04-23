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Донбасс стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21

Хоккей
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Дончане обыграли Сокол

Донбасс стал чемпионом Украины в сезоне 2020/21

Новина українською

23 апреля в Киеве состоялся четвертый финальный поединок плей-офф Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором дончане одолели "Сокол".

Финальная серия чемпионата УХЛ Париматч закончилась со счётом 4:0, что позволило команде Павла Микульчика выиграть золотые медали национального чемпионата.

В финальной серии донецкая команда не потерпела ни одного поражение от команды из Киева, выиграв 4 подряд матча финала.

Донбасс - Сокол 4:3 ОТ

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) ХК Сокол (Киев)
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