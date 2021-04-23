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Назван MVP плей-офф УХЛ
Им стал защитник Донбасса
Фото: Официальный сайт УХЛ
23 апреля состоялся четвертый финальный поединок плей-офф УХЛ Париматч между "Соколом" и "Донбассом", в котором дончане обыграли киевлян и стали обладателями золотых медалей чемпионата сезона 2020/21.
Самым полезным игроком плей-офф в сезоне 2020/21 защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев.
В четвертом финальном поединке против "Сокола" отличился одной заброшенной шайбой, а в общей сложности в текущем розыгрыше плей-офф в 8 матчах набрал 2 (2+0) очков, став лучшим защитником второго этапа чемпионата УХЛ
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