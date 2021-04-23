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Назван MVP плей-офф УХЛ

Хоккей
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Им стал защитник Донбасса

Назван MVP плей-офф УХЛ

Фото: Официальный сайт УХЛ

Новина українською

23 апреля состоялся четвертый финальный поединок плей-офф УХЛ Париматч между "Соколом" и "Донбассом", в котором дончане обыграли киевлян и стали обладателями золотых медалей чемпионата сезона 2020/21.

Самым полезным игроком плей-офф в сезоне 2020/21 защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев.

В четвертом финальном поединке против "Сокола" отличился одной заброшенной шайбой, а в общей сложности в текущем розыгрыше плей-офф в 8 матчах набрал 2 (2+0) очков, став лучшим защитником второго этапа чемпионата УХЛ

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В статье: ХК Сокол (Киев)
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Источник:
УХЛ

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