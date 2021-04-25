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НХЛ. Аризона разгромила Лос-Анджелес, Даллас в овертайме одолел Детройт

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Аризона разгромила Лос-Анджелес, Даллас в овертайме одолел Детройт

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В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Вашингтон"

3 - 6 (1-2; 2-2; 0-2)

"Виннипег" - "Торонто"

1 - 4 (1-2; 0-1; 0-1)

"Детройт" - "Даллас"

1 - 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)

"Калгари" - "Монреаль"

5 - 2 (1-1; 2-1; 2-0)

"Флорида" - "Каролина"

4 - 3 после ОТ (1-1; 0-1; 2-1; 1-0)

"Анахайм" - "Вегас"

1 - 5 (0-2; 0-1; 1-2)

"Сан-Хосе" - "Миннесота"

3 - 6 (0-3; 0-1; 3-2)

"Ванкувер" - "Оттава"

4 - 2 (1-1; 1-0; 2-1)

"Лос-Анджелес" - "Аризона"

0 - 4 (0-1; 0-1; 0-2)

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В статье: НХЛ
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