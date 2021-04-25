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НХЛ. Аризона разгромила Лос-Анджелес, Даллас в овертайме одолел Детройт
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 24 на 25 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Вашингтон"
3 - 6 (1-2; 2-2; 0-2)
"Виннипег" - "Торонто"
1 - 4 (1-2; 0-1; 0-1)
"Детройт" - "Даллас"
1 - 2 после ОТ (1-0; 0-0; 0-1; 0-1)
"Калгари" - "Монреаль"
5 - 2 (1-1; 2-1; 2-0)
"Флорида" - "Каролина"
4 - 3 после ОТ (1-1; 0-1; 2-1; 1-0)
"Анахайм" - "Вегас"
1 - 5 (0-2; 0-1; 1-2)
"Сан-Хосе" - "Миннесота"
3 - 6 (0-3; 0-1; 3-2)
"Ванкувер" - "Оттава"
4 - 2 (1-1; 1-0; 2-1)
"Лос-Анджелес" - "Аризона"
0 - 4 (0-1; 0-1; 0-2)
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