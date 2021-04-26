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ФХУ запрещает УХЛ принимать заявки от клубов на сезон 2021/22

Хоккей
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Назревает конфликт

ФХУ запрещает УХЛ принимать заявки от клубов на сезон 2021/22

Новина українською

Федерация хоккея Украины на официальном сайте заявила, что УХЛ не имеет права принимать заявки от клубов на участие в сезоне 2021/22, потому что ФХУ не продлила с УХЛ контракт о совместной организации чемпионата.

"Сегодня, 26 апреля 2021, ООО "УХЛ" на сайте uhl.ua объявила о приеме заявок от клубов на участие в чемпионате Украины в сезоне 2021/2022 по хоккею с шайбой.

Но после завершения финальной серии между "Соколом" и "Донбассом" ООО "УХЛ" больше не является соорганизатором чемпионата Украины. О чем ООО "УХЛ" была официально проинформирована 7 апреля 2021 в письме от Федерации хоккея Украины. Соответственно и принимать заявки ООО "УХЛ" на следующий сезон национального первенства не может.

Отметим, что ФХУ также пригласила ООО "УХЛ" к дальнейшему сотрудничеству и предложила заключить новый договор на равных условиях. Однако ответа от ООО "УХЛ" Федерация не получила", - говорится на сайте ФХУ.

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В статье: УХЛ ФХУ
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