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НХЛ: Тампа вышла в плей-офф, победы Вашингтона и Каролины
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Вашингтон – Айлендерс – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Нью-Джерси – Филадельфия – 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)
Питтсбург – Бостон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Рейнджерс – Баффало – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Коламбус – Детройт – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)
Нэшвилл – Флорида – 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)
Чикаго – Тампа-Бэй – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)
Даллас – Каролина – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
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