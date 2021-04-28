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НХЛ: Тампа вышла в плей-офф, победы Вашингтона и Каролины

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа вышла в плей-офф, победы Вашингтона и Каролины

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Вашингтон – Айлендерс – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Нью-Джерси – Филадельфия – 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)

Питтсбург – Бостон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Рейнджерс – Баффало – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Коламбус – Детройт – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

Нэшвилл – Флорида – 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Чикаго – Тампа-Бэй – 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Даллас – Каролина – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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