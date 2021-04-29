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Молниеносная реакция. ВИДЕО, как хоккеист Торонто забросил эффектную шайбу в дерби Канады
Гол дня в сильнейшей хоккейной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным матчем в ночь на четверг, 29 апреля в НХЛ стало противостояние двух самых титулованных канадских клубов - «Монреаль Канадиенс» принимали «Торонто Мэйпл Лифз». Гости, которые уже обеспечили себе место в плей-офф, добыли разгромную победу со счетом 1:4, а их центрфорвард Остон Мэтьюс забросил эффектную шайбу.
На девятой минуте первого периода 23-летний американец невероятным образом среагировал на перехват соперника, сам подхватил шайбу и пробил в угол. У голкипера шансов не было. К слову, для Мэтьюса, который трижды выигрывал юниорский чемпионат мира в составе сборной США, эта шайба стала 35-й в сезоне. Он является безоговорочным лидером в гонке бомбардиров НХЛ.
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