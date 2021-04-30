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Как из пушки в девятку. ВИДЕО лучшего гола дня в НХЛ

Хоккей
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Постарался защитник Каролины

Как из пушки в девятку. ВИДЕО лучшего гола дня в НХЛ

фото - НХЛ

Новина українською

Лучшую шайбу в матчах, которые были сыграны 29 апреля в Национальной хоккейной лиге, забросил 27-летний защитник "Каролины" Брэди Шей в поединке с "Детройтом". Чемпион среди юниоров в 2012 году неотразимо пробил с дальней дистанции в верхний угол. Шей открыл счет в матче, который в итоге завершился победой "Каролины" со счетом 3:1. Добавим, что команда Шея лидирует в центральном дивизионе и уже гарантировала себе участие в плей-офф.

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В статье: Каролина Харрикейнз
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