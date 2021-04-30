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НХЛ выплатила бывшим игрокам по делу о борьбе с сотрясениями $18 млн. На юристов потратили - $70 млн

Хоккей
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Но эти суммы даже близко не стоят с теми, которые пришлось выплатить в американском футболе

НХЛ выплатила бывшим игрокам по делу о борьбе с сотрясениями $18 млн. На юристов потратили - $70 млн

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В ходе рассмотрения иска более 100 бывших игроков НХЛ к лиге по поводу недостаточной борьбы с сотрясениями мозга в прошлые годы, она потратила на судебные издержки почти в 4 раза больше денег, чем в итоге выплатила истцам.

В ноябре 2018 года стороны достигли соглашения, согласно которому лига выплатила экс-игрокам компенсацию, составившую около 18,5 миллионов долларов. При этом за 5 лет слушаний НХЛ оплатила юридические счета на сумму 70,6 миллионов.

Тем не менее, сумма затрат лиги все равно намного меньше выплаты НФЛ по аналогичному иску. Футбольной лиге пришлось заплатить более 1 миллиарда долларов.

Отметим, что сейчас в НХЛ действует специальный протокол по борьбе с сотрясениями. На матчах присутствуют специальные наблюдатели, имеющие право снять любого хоккеиста с игры в случае подозрения на сотрясение. Игроки в таких ситуациях обязаны пройти экспресс-тестирование.

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В статье: НХЛ
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Источник:
Sports

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