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НХЛ выплатила бывшим игрокам по делу о борьбе с сотрясениями $18 млн. На юристов потратили - $70 млн
Но эти суммы даже близко не стоят с теми, которые пришлось выплатить в американском футболе
google.co.uk
В ходе рассмотрения иска более 100 бывших игроков НХЛ к лиге по поводу недостаточной борьбы с сотрясениями мозга в прошлые годы, она потратила на судебные издержки почти в 4 раза больше денег, чем в итоге выплатила истцам.
В ноябре 2018 года стороны достигли соглашения, согласно которому лига выплатила экс-игрокам компенсацию, составившую около 18,5 миллионов долларов. При этом за 5 лет слушаний НХЛ оплатила юридические счета на сумму 70,6 миллионов.
Тем не менее, сумма затрат лиги все равно намного меньше выплаты НФЛ по аналогичному иску. Футбольной лиге пришлось заплатить более 1 миллиарда долларов.
Отметим, что сейчас в НХЛ действует специальный протокол по борьбе с сотрясениями. На матчах присутствуют специальные наблюдатели, имеющие право снять любого хоккеиста с игры в случае подозрения на сотрясение. Игроки в таких ситуациях обязаны пройти экспресс-тестирование.
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