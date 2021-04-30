НХЛ выплатила бывшим игрокам по делу о борьбе с сотрясениями $18 млн. На юристов потратили - $70 млн

В ходе рассмотрения иска более 100 бывших игроков НХЛ к лиге по поводу недостаточной борьбы с сотрясениями мозга в прошлые годы, она потратила на судебные издержки почти в 4 раза больше денег, чем в итоге выплатила истцам.

В ноябре 2018 года стороны достигли соглашения, согласно которому лига выплатила экс-игрокам компенсацию, составившую около 18,5 миллионов долларов. При этом за 5 лет слушаний НХЛ оплатила юридические счета на сумму 70,6 миллионов.

Тем не менее, сумма затрат лиги все равно намного меньше выплаты НФЛ по аналогичному иску. Футбольной лиге пришлось заплатить более 1 миллиарда долларов.

Отметим, что сейчас в НХЛ действует специальный протокол по борьбе с сотрясениями. На матчах присутствуют специальные наблюдатели, имеющие право снять любого хоккеиста с игры в случае подозрения на сотрясение. Игроки в таких ситуациях обязаны пройти экспресс-тестирование.