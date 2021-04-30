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Представители ФХУ просят игроков отозвать подписи
Ранее между УХЛ и ФХУ вспыхнул скандал
29 апреля, игроки национальной сборной Украины, а также тренеры и сотрудники клубов УХЛ подписали письмо на имя президента Федерации хоккея Украины Георгия Зубко.
Основными требованиями являются публичные извинения от президента Федерации, реорганизация ФХУ и проведение честных выборов, к которым будут допущены все желающие кандидаты.
Как пишет Sport.ua в адрес Лиги обращаются хоккеисты, которые говорят о том, что их умоляют изменить свои показания.
Мы связались со спортивным директором УХЛ Александром Победоносцевым, чтобы получить комментарий.
"Сегодня к нам в Лигу начали обращаться хоккеисты, подписавшие письмо на имя Георгия Зубко. Мы слышим о том, что представители ФХУ обзванивают игроков, которые подписывали письмо, и просят их отозвать свои подписи.
Конечно, мы не оставим это в стороне и будем разбираться с конкретными фактами и случаями по обращению игроков".
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