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НХЛ. Виннипег проигрывает Монреалю, Колорадо уверенно одолели Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 30 апреля на 1 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Монреаль" - "Виннипег"
5 - 3 (0-1; 3-2; 2-0)
"Колорадо" - "Сан-Хосе"
3 - 0 (2-0; 0-0; 1-0)
"Анахайм" - "Лос-Анджелес"
"Аризона" - "Вегас"
3 - 0 (1-0; 0-0; 2-0)
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