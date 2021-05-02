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НХЛ. Торонто побеждают Ванкувер, Оттава в овертайме уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Рейнджерс"
3 - 0 (2-0; 1-0; 0-0)
"Вашингтон" - "Питтсбург"
0 - 3 (0-1; 0-2; 0-0)
"Каролина" - "Коламбус"
2 - 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
"Монреаль" - "Оттава"
3 - 2 после ОТ (0-0; 0-1; 2-1; 1-0)
"Торонто" - "Ванкувер"
5 - 1 (1-1; 1-0; 3-0)
"Филадельфия" - "Нью-Джерси"
1 - 4 (0-1; 0-1; 1-2)
"Колорадо" - "Сан-Хосе"
4 - 3 (0-0; 2-1; 2-2)
"Миннесота" - "Сент-Луис"
4 - 3 после ОТ (0-2; 1-1; 2-0; 1-0)
"Нэшвилл" - "Даллас"
1 - 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
"Чикаго" - "Флорида"
4 - 5 (0-1; 2-2; 2-2)
"Анахайм" - "Лос-Анджелес"
6 - 2 (1-0; 2-0; 3-2)
"Аризона" - "Вегас"
2 - 3 после ОТ (0-1; 0-1; 2-0; 0-1)
"Эдмонтон" - "Калгари"
4 - 1 (2-0; 0-1; 2-0)
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