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НХЛ. Торонто побеждают Ванкувер, Оттава в овертайме уступает Монреалю

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто побеждают Ванкувер, Оттава в овертайме уступает Монреалю

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В ночь с 1 на 2 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Рейнджерс"

3 - 0 (2-0; 1-0; 0-0)

"Вашингтон" - "Питтсбург"

0 - 3 (0-1; 0-2; 0-0)

"Каролина" - "Коламбус"

2 - 1 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)

"Монреаль" - "Оттава"

3 - 2 после ОТ (0-0; 0-1; 2-1; 1-0)

"Торонто" - "Ванкувер"

5 - 1 (1-1; 1-0; 3-0)

"Филадельфия" - "Нью-Джерси"

1 - 4 (0-1; 0-1; 1-2)

"Колорадо" - "Сан-Хосе"

4 - 3 (0-0; 2-1; 2-2)

"Миннесота" - "Сент-Луис"

4 - 3 после ОТ (0-2; 1-1; 2-0; 1-0)

"Нэшвилл" - "Даллас"

1 - 0 после ОТ (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)

"Чикаго" - "Флорида"

4 - 5 (0-1; 2-2; 2-2)

"Анахайм" - "Лос-Анджелес"

6 - 2 (1-0; 2-0; 3-2)

"Аризона" - "Вегас"

2 - 3 после ОТ (0-1; 0-1; 2-0; 0-1)

"Эдмонтон" - "Калгари"

4 - 1 (2-0; 0-1; 2-0)

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В статье: НХЛ
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