НХЛ: Тампа увезла победу из Детройта

Шайба и результативная передача Блэйка Коулмэна принесла Тампе выездную победу над Детройтом.

Молнии досрочно вышли в плей-офф, уступая в Центральном дивизионе только Каролине. Ред Уингз в этом же дивизионе опережают только Коламбус и уже не ведут борьбу за попадание в Кубок Стэнли.

Детройт – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)