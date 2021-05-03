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НХЛ: Тампа увезла победу из Детройта

Хоккей
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Игровой день в НХЛ состоял всего из одного матча

НХЛ: Тампа увезла победу из Детройта

Новина українською

Шайба и результативная передача Блэйка Коулмэна принесла Тампе выездную победу над Детройтом.

Молнии досрочно вышли в плей-офф, уступая в Центральном дивизионе только Каролине. Ред Уингз в этом же дивизионе опережают только Коламбус и уже не ведут борьбу за попадание в Кубок Стэнли.

Детройт – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз
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