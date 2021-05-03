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НХЛ: Тампа увезла победу из Детройта
Игровой день в НХЛ состоял всего из одного матча
Шайба и результативная передача Блэйка Коулмэна принесла Тампе выездную победу над Детройтом.
Молнии досрочно вышли в плей-офф, уступая в Центральном дивизионе только Каролине. Ред Уингз в этом же дивизионе опережают только Коламбус и уже не ведут борьбу за попадание в Кубок Стэнли.
Детройт – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
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