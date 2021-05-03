Донбасс получил Wild Card от организаторов Лиги Чемпионов

Правление хоккейной Лиги Чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины - ХК "Донбасс". Такое решение было принято для поддержки признанных европейских хоккейных команд.

Домашние матчи самого престижного европейского турнира чемпион Украины будет проводить на льду киевского Дворца Спорта.

Напомним, что "Донбасс" выигрывал Континентальный кубок ИИХФ-2013 и выступал в КХЛ в 2012/13 и 2013/14 годах.

Поскольку "Донбасс" не сможет принять участие в розыгрыше Континентального Кубка, его место в турнире займет вице-чемпион Украины - киевский "Сокол".