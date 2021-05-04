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НХЛ: Эдмонтон вышел в плей-офф, победы Вашингтона и Бостона
В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат
По состоянию на 4 мая в плей-офф Кубка Стэнли квалифицировались Вегас, Колорадо, Миннесота, Каролина, Флорида, Тампа-Бэй, Торонто, Эдмонтон, Вашингтон, Питтсбург, Бостон и Айлендерс.
Вакантными остаются всего четыре места в плей-офф, а 10 клубов досрочно потеряли шансы на продолжение борьбы в сезоне.
Флорида – Даллас – 5:4 (3:2, 1:0, 0:2, 1:0)
Нью-Джерси – Бостон – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Филадельфия – Питтсбург – 7:2 (3:0, 1:0, 3:2)
Каролина – Чикаго – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Рейнджерс – Вашингтон – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Коламбус – Нэшвилл – 3:4 (0:0, 0:3, 3:0, 0:1)
Монреаль – Торонто – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Оттава – Виннипег – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Баффало – Айлендерс – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Миннесота – Вегас – 6:5 (2:3, 1:2, 3:0)
Сент-Луис – Анахайм – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Ванкувер – Эдмонтон – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Аризона – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Сан-Хосе – Колорадо – 4:5 (1:1, 2:0, 1:3, 0:1)
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