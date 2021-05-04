Донбасс ответил на письмо ФХУ

1 мая 2021 года хоккейный клуб "Донбасс" получил письмо от Федерации хоккея Украины, в котором сообщалось, что Дисциплинарным комитетом Федерации открыто дисциплинарное производство о возможных нарушениях хоккейными клубами "Донбасс", "Краматорск", "Мариуполь" уставных задач (направлений) деятельности Всеукраинской общественной организации "Федерация хоккея Украины" и норм Международной федерации хоккея с шайбой на льду, в частности - необеспечении прибытия игроков для участия в официальных спортивных мероприятиях национальной сборной команды Украины по хоккею с шайбой - учебно-тренировочном сборе и международном турнире.

Хоккейный клуб "Донбасс" отправил ответное письмо в адрес ФХУ. Текст письма приводит пресс-служба дончан:

В соответствии с уведомлениями Федерации хоккея Украины официальные мероприятия национальной сборной команды Украины должны состояться в период с 4 по 22 мая 2021 года.

Для участия в указанных мероприятиях ФХУ приглашены хоккеисты нашей команды: Буценко Никита, Григорьев Андрей, Дьяченко Богдан, Захаров Виктор, Коренчук Илья, Костиков Александр, Лялька Виталий, Пангелов-Юлдашев Филипп, Пересунько Александр, Разумов Максим.

С указанными игроками, как и со всеми другими игроками команды, в полном соответствии с регламентом соревнования и требованиями Закона Украины "О физической культуре и спорте", клубом заключены контракты профессионального хоккеиста.

Предметом контракта является регулирование трудовых взаимоотношений между хоккеистом и клубом, а срок действия трудовых отношений между сторонами – до 30 апреля 2021 года.

Регламент Чемпионата сезона 2020-2021 гг., а также регламент Чемпионата сезона 2019-2020 гг., который был утвержден и согласован ФХУ и Министерством Молодежи и спорта Украины, содержит норму, согласно которой. Контракт должен заканчиваться 30 апреля соответствующего года, что завершает срок действия Контракта.

Регламент соревнования и контракт профессионального хоккеиста обязывают клуб отпустить хоккеиста для тренировок и выступлений за национальную сборную команду Украины с сохранением заработной платы и льгот (по сути отправить в командировку), но это возможно только в рамках срока действия контракта и наличия трудовых отношений.

Таким образом, клуб не имеет никакого законного права обязывать игрока выполнять какие-либо обязанности за пределами срока действия трудовых отношений, т.е. начиная с 1 мая 2021 года.

С этой даты указанные игроки не являются работниками клуба, не состоят в штате клуба и не получают заработную плату. А понуждение игроков к выполнению каких-либо обязанностей за рамками трудовых отношений, являлось бы прямым нарушением трудового законодательства Украины.

Вместе с тем, до каждого из вышеуказанных игроков, клубом была доведена информация о их вызове в состав национальной сборной команды Украины и, с учётом даты проведения сборов, разъяснена необходимость прямой коммуникации с ФХУ после 30 апреля 2021 г., и право на принятие самостоятельного решения.

Считаем, что в сложившейся ситуации, когда официальные спортивные мероприятия национальной сборной команды Украины проводятся в период отсутствия у игроков трудовых отношений с клубами, национальная федерация должна коммуницировать напрямую с интересующими её игроками.

В подтверждение вышеизложенного констатируем, что сегодня, 4 мая 2021 года, часть наших игроков уже прибыла в расположение национальной сборной команды Украины для участия в официальных спортивных мероприятиях.

Также считаем необходимым отметить, что публично распространённые ФХУ обвинения в адрес ХК "Донбасс" о запрете игрокам принимать участие в официальных спортивных мероприятиях национальной сборной команды Украины не соответствуют действительности.

Просим принести публичные извинения со стороны Федерации, и в срок до 12 мая 2021 года добровольного опровержения данной неправдивой информации на сайте ФХУ и на других ресурсах, где она была размещена. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением к ФХУ о защите чести, достоинства и деловой репутации нашего клуба.