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НХЛ: Питтсбург забросил 7 шайб в ворота Филадельфии, победы Каролины и Эдмонтона

Хоккей
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В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат

НХЛ: Питтсбург забросил 7 шайб в ворота Филадельфии, победы Каролины и Эдмонтона

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Филадельфия – Питтсбург – 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)

Нью-Джерси – Бостон – 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Каролина – Чикаго – 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Баффало – Айлендерс – 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Ванкувер – Эдмонтон – 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз
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