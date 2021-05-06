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НХЛ: Вашингтон обыграл Рейнджерс, успехи Вегаса и Тампы
В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат
Рейнджерс – Вашингтон – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Тампа-Бэй – Даллас – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Оттава – Монреаль – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Коламбус – Нэшвилл – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Миннесота – Вегас – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Сан-Хосе – Колорадо – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Калгари – Виннипег – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Аризона – Лос-Анджелес – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
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