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НХЛ: Вашингтон обыграл Рейнджерс, успехи Вегаса и Тампы

Хоккей
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В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат

НХЛ: Вашингтон обыграл Рейнджерс, успехи Вегаса и Тампы

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Рейнджерс – Вашингтон – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Тампа-Бэй – Даллас – 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Оттава – Монреаль – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Коламбус – Нэшвилл – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Сент-Луис – Анахайм – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Миннесота – Вегас – 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Сан-Хосе – Колорадо – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Калгари – Виннипег – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Аризона – Лос-Анджелес – 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вашингтон Кэпиталз
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