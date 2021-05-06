Безумие в матче НХЛ: хоккеисты Вашингтона и Рейнджерс подрались 6 раз за стартовые 5 минут игры

Несколько дней назад форвард Вашингтона Том Уилсон в матче с Рейнджерс жестоко обошелся с россиянами Павлом Бучневичем и Артемием Панариным.

Хоккеисты двух команд в реванше решили продолжить разборки. Как только судья дал сигнал о начале поединка, по три игрока Рейнджерс и Вашингтона выбросили клюшки из рук и устроили массовое побоище.

Еще никогда в истории НХЛ в стартовые 5 минут игры не было сразу 6 драк. Только за первый период хоккеисты Вашингтона и Рейнджерс суммарно заработали 100 минут штрафа. Всего же судьи раздали игрокам 141 штрафную минуту.

К слову, Бучневич на протяжении всего матча мстил Вашингтону. Россиянин завершил игру с 19-ю минутами штрафами.

Вашингтон обыграл Рейнджерс со счетом 4:2.