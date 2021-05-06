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Безумие в матче НХЛ: хоккеисты Вашингтона и Рейнджерс подрались 6 раз за стартовые 5 минут игры

Хоккей
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Кому вообще нужен хоккей?

Безумие в матче НХЛ: хоккеисты Вашингтона и Рейнджерс подрались 6 раз за стартовые 5 минут игры

фото - pix11.com

Новина українською

Несколько дней назад форвард Вашингтона Том Уилсон в матче с Рейнджерс жестоко обошелся с россиянами Павлом Бучневичем и Артемием Панариным.

Хоккеисты двух команд в реванше решили продолжить разборки. Как только судья дал сигнал о начале поединка, по три игрока Рейнджерс и Вашингтона выбросили клюшки из рук и устроили массовое побоище.

Еще никогда в истории НХЛ в стартовые 5 минут игры не было сразу 6 драк. Только за первый период хоккеисты Вашингтона и Рейнджерс суммарно заработали 100 минут штрафа. Всего же судьи раздали игрокам 141 штрафную минуту.

К слову, Бучневич на протяжении всего матча мстил Вашингтону. Россиянин завершил игру с 19-ю минутами штрафами.

Вашингтон обыграл Рейнджерс со счетом 4:2.

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс
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