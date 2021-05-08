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НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Сент-Луис в овертайме проигрывает Вегасу
Результаты тура НХЛ
В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Филадельфия"
2 - 4 (1-1; 1-2; 0-1)
"Коламбус" - "Детройт"
2 - 5 (1-0; 1-3; 0-2)
"Тампа-Бэй" - "Даллас"
2 - 5 (0-1; 1-3; 1-1)
"Миннесота" - "Анахайм"
4 - 3 после ОТ (2-1; 0-1; 1-1; 1-0)
"Вегас" - "Сент-Луис"
4 - 3 после ОТ (1-1; 1-2; 1-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" - "Колорадо"
2 - 3 (1-1; 0-2; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Аризона"
2 - 5 (1-0; 1-2; 0-3)
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