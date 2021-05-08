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НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Сент-Луис в овертайме проигрывает Вегасу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия побеждает Вашингтон, Сент-Луис в овертайме проигрывает Вегасу

UA-Футбол
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В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Филадельфия"

2 - 4 (1-1; 1-2; 0-1)

"Коламбус" - "Детройт"

2 - 5 (1-0; 1-3; 0-2)

"Тампа-Бэй" - "Даллас"

2 - 5 (0-1; 1-3; 1-1)

"Миннесота" - "Анахайм"

4 - 3 после ОТ (2-1; 0-1; 1-1; 1-0)

"Вегас" - "Сент-Луис"

4 - 3 после ОТ (1-1; 1-2; 1-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" - "Колорадо"

2 - 3 (1-1; 0-2; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Аризона"

2 - 5 (1-0; 1-2; 0-3)

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В статье: НХЛ
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