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НХЛ. Айлендерс одолели Нью-Джерси, Виннипег уступает Оттаве
Результаты тура НХЛ
В ночь с 8 на 9 мая состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Нью-Джерси"
5 - 1 (1-0; 2-1; 2-0)
"Вашингтон" - "Филадельфия"
2 - 1 после ОТ (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
"Виннипег" - "Оттава"
2 - 4 (0-2; 1-0; 1-2)
"Коламбус" - "Детройт"
5 - 4 после ОТ (1-1; 1-1; 2-2; 1-0)
"Торонто" - "Монреаль"
3 - 2 (0-1; 3-1; 0-0)
"Флорида" - "Тампа-Бэй"
5 - 1 (1-0; 3-1; 1-0)
"Миннесота" - "Анахайм"
4 - 3 после ОТ (1-1; 2-0; 0-2; 1-0)
"Нэшвилл" - "Каролина"
3 - 1 (0-0; 1-0; 2-1)
"Вегас" - "Сент-Луис"
4 - 1 (2-0; 0-1; 2-0)
"Эдмонтон" - "Ванкувер"
4 - 3 (1-0; 3-3; 0-0)
"Лос-Анджелес" - "Колорадо"
2 - 3 (1-2; 0-1; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Аризона"
4 - 5 после ОТ (2-2; 1-1; 1-1; 0-1)
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