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НХЛ: Флорида разгромила Тампу, успехи Нэшвилла и Эдмонтона

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ приближается к завершению регулярный чемпионат

НХЛ: Флорида разгромила Тампу, успехи Нэшвилла и Эдмонтона

фото - nhl.com

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Филадельфия – Нью-Джерси – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Бостон – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Флорида – Тампа-Бэй – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Монреаль – Эдмонтон – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Виннипег – Ванкувер – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Чикаго – Даллас – 4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Нэшвилл – Каролина – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Вегас – Колорадо – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Лос-Анджелес – Сент-Луис – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

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В статье: НХЛ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг
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