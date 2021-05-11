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НХЛ: Флорида разгромила Тампу, успехи Нэшвилла и Эдмонтона
В НХЛ приближается к завершению регулярный чемпионат
фото - nhl.com
Филадельфия – Нью-Джерси – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Бостон – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Флорида – Тампа-Бэй – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Монреаль – Эдмонтон – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Виннипег – Ванкувер – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Чикаго – Даллас – 4:5 (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)
Нэшвилл – Каролина – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Вегас – Колорадо – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Лос-Анджелес – Сент-Луис – 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
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