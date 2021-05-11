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В НХЛ определился последний участник плей-офф
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 15 мая
Монреаль, несмотря на поражение в овертайме от Эдмонтона (3:4) досрочно застолбил за собой участие в плей-офф. Канадиенс стали последним участником Кубка Стэнли.
Центральный дивизион в плей-офф представят Каролина, Флорида, Тампа-Бэй и Нэшвилл.
От Западного дивизиона за Кубок Стэнли поспорят Вегас, Колорадо, Миннесота и Сент-Луис.
Питтсбург, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк квалифицировались в плей-офф от Восточного дивизиона.
Наконец, от Северного дивизиона в плей-офф сыграют Торонто, Эдмонтон, Виннипег и Монреаль.
За несколько дней до окончания регулярного чемпионата уже известны некоторые пары первого раунда плей-офф:
Каролина – Нэшвилл;
Флорида – Тампа-Бэй;
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс;
Вашингтон – Бостон.
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