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В НХЛ определился последний участник плей-офф

Хоккей
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Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 15 мая

В НХЛ определился последний участник плей-офф

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Монреаль, несмотря на поражение в овертайме от Эдмонтона (3:4) досрочно застолбил за собой участие в плей-офф. Канадиенс стали последним участником Кубка Стэнли.

Центральный дивизион в плей-офф представят Каролина, Флорида, Тампа-Бэй и Нэшвилл.

От Западного дивизиона за Кубок Стэнли поспорят Вегас, Колорадо, Миннесота и Сент-Луис.

Питтсбург, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк квалифицировались в плей-офф от Восточного дивизиона.

Наконец, от Северного дивизиона в плей-офф сыграют Торонто, Эдмонтон, Виннипег и Монреаль.

За несколько дней до окончания регулярного чемпионата уже известны некоторые пары первого раунда плей-офф:

Каролина – Нэшвилл;

Флорида – Тампа-Бэй;

Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс;

Вашингтон – Бостон.

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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