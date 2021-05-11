В НХЛ определился последний участник плей-офф

Монреаль, несмотря на поражение в овертайме от Эдмонтона (3:4) досрочно застолбил за собой участие в плей-офф. Канадиенс стали последним участником Кубка Стэнли.

Центральный дивизион в плей-офф представят Каролина, Флорида, Тампа-Бэй и Нэшвилл.

От Западного дивизиона за Кубок Стэнли поспорят Вегас, Колорадо, Миннесота и Сент-Луис.

Питтсбург, Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк квалифицировались в плей-офф от Восточного дивизиона.

Наконец, от Северного дивизиона в плей-офф сыграют Торонто, Эдмонтон, Виннипег и Монреаль.

За несколько дней до окончания регулярного чемпионата уже известны некоторые пары первого раунда плей-офф:

Каролина – Нэшвилл;

Флорида – Тампа-Бэй;

Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс;

Вашингтон – Бостон.