Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ: Вашингтон огорчил Бостон, Виннипег разбил Ванкувер
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата
Вашингтон – Бостон – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Виннипег – Ванкувер – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Днепр-1 готов отпустить вратарей в другие клубы
- Зинченко - чемпион, решение Буффона, конфуз Барселоны. Главные новости за 11 мая
- НХЛ. Айлендерс одолели Нью-Джерси, Виннипег уступает Оттаве
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...