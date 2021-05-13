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НХЛ: Вегас и Колорадо громят соперников по 6:0
В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат
Монреаль – Эдмонтон – 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)
Оттава – Торонто – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Сент-Луис – Миннесота – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Сан-Хосе – Вегас – 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Колорадо – Лос-Анджелес – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
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