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НХЛ: Вегас и Колорадо громят соперников по 6:0

Хоккей
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В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас и Колорадо громят соперников по 6:0

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Монреаль – Эдмонтон – 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Оттава – Торонто – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Сент-Луис – Миннесота – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Сан-Хосе – Вегас – 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Колорадо – Лос-Анджелес – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш
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