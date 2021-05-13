Донбасс определился с главным тренером

"Павел Микульчик назначен главным тренером хоккейного клуба Донбасс. 45-летний белорусский специалист подписал новый контракт по схеме «2+1»

Напомним, что Микульчик возглавил дончан по ходу плей-офф и привел донецкую команду к восьмому «золоту» чемпионатов Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Донбасса.

Микульчик до прихода в Донбасс в Украине работал с ХК Краматорск, с которым в прошлом сезоне доходил до четвертьфинала плей-офф.

В новом сезоне Донбасс под руководством Павла Микульчика сыграет в Лиге Чемпионов. Своих соперников по групповому этапу клуб из Донецка узнает 19 мая.