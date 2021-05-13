  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Донбасс определился с главным тренером
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Донбасс определился с главным тренером

Хоккей
(1 голосов)

Чемпион УХЛ доверился белорусу

Донбасс определился с главным тренером

фото - uhl.ua

Новина українською

"Павел Микульчик назначен главным тренером хоккейного клуба Донбасс. 45-летний белорусский специалист подписал новый контракт по схеме «2+1»

Напомним, что Микульчик возглавил дончан по ходу плей-офф и привел донецкую команду к восьмому «золоту» чемпионатов Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Донбасса.

Микульчик до прихода в Донбасс в Украине работал с ХК Краматорск, с которым в прошлом сезоне доходил до четвертьфинала плей-офф.

В новом сезоне Донбасс под руководством Павла Микульчика сыграет в Лиге Чемпионов. Своих соперников по групповому этапу клуб из Донецка узнает 19 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ХК Донбасс (Донецк) УХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...