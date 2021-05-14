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НХЛ: Колорадо выиграл Президентский кубок, Сент-Луис сокрушил Миннесоту

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат

НХЛ: Колорадо выиграл Президентский кубок, Сент-Луис сокрушил Миннесоту

фото - nhl.com

Новина українською

Сент-Луис – Миннесота – 7:3 (0:3, 4:0, 3:0)

Калгари – Ванкувер – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш
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