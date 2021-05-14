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НХЛ: Колорадо выиграл Президентский кубок, Сент-Луис сокрушил Миннесоту
В НХЛ приближается к развязке регулярный чемпионат
фото - nhl.com
Сент-Луис – Миннесота – 7:3 (0:3, 4:0, 3:0)
Калгари – Ванкувер – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Колорадо – Лос-Анджелес – 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)
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