Сборная Украины по хоккею отправилась в Словению на международный турнир

Сборная Украины по хоккею взяла курс на Любляну, где с 15 по 21 мая пройдет международный товарищеский турнир Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament.

Состав сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Кубрицкий (ХК Сокол), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США).

Защитники: Всеволод Толстушко, Александр Александров (все – ХК Кременчук), Иван Сысак, Артур Чолач (все – ХК Сокол), Денис Матусевич (ХК Днепр), Артем Гребеник (ХК Белый Барс), Игор Мережко (ХК Рубин, Россия), Андрей Евтухов (SpringfieldJr. Pics, США).

Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Дмитрий Даниленко, Денис Бородай (все – ХК Белый Барс), Алексей Ворона, Андрей Денискин, Иван Савченко (все – ХК Кременчук), Глеб Кривошапкин (ХК Краматорск), Вадим Мазур (ХК Мариуполь), Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Богдан Ступак (все – ХК Сокол).

На групповом этапе турнира украинцы проведут пять матчей против Польши, Словении, Австрии, Румынии и Франции.

Команда Вадима Шахрайчука в Любляне стартует 15 мая матчем против Польши.