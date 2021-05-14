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Сборная Украины по хоккею отправилась в Словению на международный турнир
Первый турнир за 15 месяцев
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Сборная Украины по хоккею взяла курс на Любляну, где с 15 по 21 мая пройдет международный товарищеский турнир Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament.
Состав сборной Украины:
Вратари: Дмитрий Кубрицкий (ХК Сокол), Артур Оганджанян (New Hampshire Jr. Monarchs, США).
Защитники: Всеволод Толстушко, Александр Александров (все – ХК Кременчук), Иван Сысак, Артур Чолач (все – ХК Сокол), Денис Матусевич (ХК Днепр), Артем Гребеник (ХК Белый Барс), Игор Мережко (ХК Рубин, Россия), Андрей Евтухов (SpringfieldJr. Pics, США).
Нападающие: Сергей Бабинец, Роман Благой, Дмитрий Даниленко, Денис Бородай (все – ХК Белый Барс), Алексей Ворона, Андрей Денискин, Иван Савченко (все – ХК Кременчук), Глеб Кривошапкин (ХК Краматорск), Вадим Мазур (ХК Мариуполь), Андрей Михнов, Дмитрий Нименко, Богдан Ступак (все – ХК Сокол).
На групповом этапе турнира украинцы проведут пять матчей против Польши, Словении, Австрии, Румынии и Франции.
Команда Вадима Шахрайчука в Любляне стартует 15 мая матчем против Польши.
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