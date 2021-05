Главные вопросы перед стартом плей-офф НХЛ

По материалам ESPN

Один из самых необычных регулярных чемпионатов в истории НХЛ подходит к завершению. Пару дней назад мы узнали все пары первого раунда плей-офф, а первые игры Кубка Стэнли-2021 стартуют уже сегодня.

Если вы проявляете интерес к Национальной хоккейной лиге, но не слишком активно следили за событиями текущего сезона, то самое время ознакомиться с этим текстом и подойти во всеоружии к старту плей-офф.

Уже середина мая. Почему Кубок Стэнли только начинается?

Тампа-Бэй 28 сентября прошлого года поставила точку в шестом матче финала плей-офф 2019-2020 против Далласа, но из-за неопределенной ситуации с пандемией COVID-19, необходимости разработки медицинских протоколов и проведения надлежащих предсезонных сборов, а также небольшого конфликта с владельцами клубов НХЛ, которые пытались внести поправки в коллективный договор, лига начала сезон 2020-2021 только 13 января.

Предполагалось, что заключительные матчи регулярного чемпионата будут сыграны 8 мая, однако снова вмешался коронавирус. Из-за вспышки COVID-19 в нескольких командах НХЛ пришлось отложить на неопределенный срок сразу 52 матчей.

Такого парадокса с расписанием лига еще не видела…Некоторые клубы сыграют последние матчи регулярного чемпионата 19 мая – к тому времени, например, Вашингтон и Бостон уже проведут три поединка первого раунда плей-офф. Да, оказывается, бывает и такое – плей-офф в НХЛ начнется раньше, чем закончится регулярный сезон.

Больше остальных пострадают команды Северного дивизиона. Все из-за Ванкувера, который в середине марта ушел на карантин и не играл на протяжении 24 дней, поэтому серии Торонто – Монреаль и Виннипег – Эдмонтон начнутся на 4 дня позже первых матчей Кубка Стэнли.

А откуда в НХЛ взялся Северный дивизион?

НХЛ перед стартом одного из самых необычных сезонов в истории лиги разделила 31 команду на четыре дивизиона – Северный, Западный, Центральный и Восточный. Одним из главных катализаторов такого решения стало закрытие канадской границы для международных поездок и связанные с этим карантинные меры. Лига решила сгруппировать все семь канадских франшиз в Северном дивизионе, а в остальных трех дивизионах собрались по восемь команд из США, разделенных по географическому принципу.

От традиционного расписания НХЛ пришлось отказаться – в регулярном чемпионате команды играли только против своих соседей по дивизиону. Это было сделано как для ограничения поездок и безопасности игроков во время пандемии, так и для сокращения расходов на поездки, поскольку из-за невозможности присутствия болельщиков на трибунах убытки НХЛ составили более миллиарда долларов.

А как повлияли дивизионы на формат плей-офф?

Поскольку Северный дивизион охватывает всю Канаду, НХЛ в этом сезоне отказалась и от традиционного распределения участников плей-офф на две конференции (Восток и Запад), и от формата wild card, который использовался в Кубке Стэнли последнее десятилетие.

Плей-офф проводится по дивизионам: обладатель первого номера посева играет с четвертой командой, а сеяные №2 и №3 в первом раунде выходят друг на друга. Победители серий до четырех побед в очном противостоянии разыграют титул чемпиона дивизиона.

