Главные вопросы перед стартом плей-офф НХЛ

По материалам ESPN

Один из самых необычных регулярных чемпионатов в истории НХЛ подходит к завершению. Пару дней назад мы узнали все пары первого раунда плей-офф, а первые игры Кубка Стэнли-2021 стартуют уже сегодня.

Если вы проявляете интерес к Национальной хоккейной лиге, но не слишком активно следили за событиями текущего сезона, то самое время ознакомиться с этим текстом и подойти во всеоружии к старту плей-офф.

Уже середина мая. Почему Кубок Стэнли только начинается?

Тампа-Бэй 28 сентября прошлого года поставила точку в шестом матче финала плей-офф 2019-2020 против Далласа, но из-за неопределенной ситуации с пандемией COVID-19, необходимости разработки медицинских протоколов и проведения надлежащих предсезонных сборов, а также небольшого конфликта с владельцами клубов НХЛ, которые пытались внести поправки в коллективный договор, лига начала сезон 2020-2021 только 13 января.

Предполагалось, что заключительные матчи регулярного чемпионата будут сыграны 8 мая, однако снова вмешался коронавирус. Из-за вспышки COVID-19 в нескольких командах НХЛ пришлось отложить на неопределенный срок сразу 52 матчей.

Такого парадокса с расписанием лига еще не видела…Некоторые клубы сыграют последние матчи регулярного чемпионата 19 мая – к тому времени, например, Вашингтон и Бостон уже проведут три поединка первого раунда плей-офф. Да, оказывается, бывает и такое – плей-офф в НХЛ начнется раньше, чем закончится регулярный сезон.

Больше остальных пострадают команды Северного дивизиона. Все из-за Ванкувера, который в середине марта ушел на карантин и не играл на протяжении 24 дней, поэтому серии Торонто – Монреаль и Виннипег – Эдмонтон начнутся на 4 дня позже первых матчей Кубка Стэнли.

А откуда в НХЛ взялся Северный дивизион?

НХЛ перед стартом одного из самых необычных сезонов в истории лиги разделила 31 команду на четыре дивизиона – Северный, Западный, Центральный и Восточный. Одним из главных катализаторов такого решения стало закрытие канадской границы для международных поездок и связанные с этим карантинные меры. Лига решила сгруппировать все семь канадских франшиз в Северном дивизионе, а в остальных трех дивизионах собрались по восемь команд из США, разделенных по географическому принципу.

От традиционного расписания НХЛ пришлось отказаться – в регулярном чемпионате команды играли только против своих соседей по дивизиону. Это было сделано как для ограничения поездок и безопасности игроков во время пандемии, так и для сокращения расходов на поездки, поскольку из-за невозможности присутствия болельщиков на трибунах убытки НХЛ составили более миллиарда долларов.

А как повлияли дивизионы на формат плей-офф?

Поскольку Северный дивизион охватывает всю Канаду, НХЛ в этом сезоне отказалась и от традиционного распределения участников плей-офф на две конференции (Восток и Запад), и от формата wild card, который использовался в Кубке Стэнли последнее десятилетие.

Плей-офф проводится по дивизионам: обладатель первого номера посева играет с четвертой командой, а сеяные №2 и №3 в первом раунде выходят друг на друга. Победители серий до четырех побед в очном противостоянии разыграют титул чемпиона дивизиона.

Каждый победитель дивизиона выходит в полуфинал Кубка Стэнли – и вот тут начинается самое интересное. Впервые с 1981 года НХЛ проведет жеребьевку исходя из очков, набранных в регулярном чемпионате, а это значит, что теоретически мы можем получить противостояния, которые были невозможны в формате конференций.

А как обстоят дела с болельщиками?

Четыре канадских франшизы в плей-офф – Торонто, Эдмонтон, Виннипег и Монреаль – по-прежнему из-за канадских правительственных директив вынуждены играть при пустых трибунах. К концу регулярного чемпионата у все 12 команд плей-офф, базирующихся в США, играли с болельщиками, и ожидается, что их количество в матчах Кубка Стэнли будет увеличено.

Питтсбург и Вегас готовы заполнить свои трибуны на 50%, вместимость домашних матчей Колорадо (лучшая команда регулярного чемпионата) вырастит с 22% до более чем 42%, а Нэшвилл в плей-офф смогут поддержать более 12 тысяч человек.

По мере продления плей-офф перед клубами могут открыться новые возможности в работе с болельщиками – разумеется, с соблюдением мер безопасности.

А какая сейчас ситуация с коронавирусом в НХЛ?

Сезон 2021 года был непростым для игроков из-за социального дистанцирования и протоколов тестирования, которым хоккеисты должны были строго следовать дома и во время поездок. Это было утомительно, о чем многие игроки открыто заявляли.

Даже все принятые меры не помогли НХЛ избежать проникновения вируса внутри лиги – по ходу регулярного чемпионата более 100 игроков пропускали матчи по причинам, связанным с COVID-19. Однако по состоянию на 13 мая в этом списке было всего три хоккеиста.

NHL to reportedly relax COVID-19 protocols for vaccinated playoff teams. https://t.co/pijBuwhQAE pic.twitter.com/lyph5pGv6n — theScore (@theScore) May 8, 2021

В НХЛ по-прежнему проводятся ежедневные тесты, а в этом месяце лига объявила, что ограничения будут сняты для американских команд, как только 85% коллектива будут полностью вакцинированы. О каких ограничениях идет речь? Теперь команды смогут собираться группами, питаться в ресторанах на открытом воздухе, а также им больше не нужно будет проходить ПЦР-тестирование в нерабочие дни и носить маски на тренировочных базах или закрытых ледовых аренах.

А кто же считается фаворитом на Кубок Стэнли?

Перед стартом плей-офф сформировалась явная пятерка лидеров – как по общественному мнению, так и по количеству ставок. Речь об обладателе Президентского кубка Колорадо, Вегасе, Торонто, Каролине и действующем чемпионе лиги Тампе-Бэй.

Какие матчи в первом раунде плей-офф достойны внимания?

Пойдем от наиболее смотрибельных до наименее.

Флорида – Тампа-Бэй. Первая в истории «Битва в солнечном штате» между двумя соседями. Молнии – действующие чемпионы лиги. Пантеры жаждут своей первой победы в серии плей-офф с далекого 1996 года.

Вегас – Миннесота. Дикари в регулярном чемпионате взяли у Голден Найтс 5 из 8 матчей, поэтому в этой серии может произойти все что угодно. Особое внимание стоит уделить одному из лучших новичков года Кириллу Капризову.

Торонто – Монреаль. Первая встреча в Кубке Стэнли между этими соперниками с 1979 года. На бумаге фаворит очевиден, но у Мэйпл Лифс есть печально известный опыт собственноручно усложнять себе жизнь в плей-офф.

Вашингтон – Бостон. Так много сюжетных линий в этой паре…Брюинз стали совсем другой командой с момента обмена звездного нападающего Тейлора Холла, а Кэпиталз во главе с Александром Овечкиным идут за вторым Кубком за четыре сезона. Защитник Вашингтона Здено Хара против своей бывшей команды! Известные хулиганы Том Уилсон и Брэд Маршан в одной серии! Это должно быть весело.

Питтсбург – Айлендерс. Питтсбург попытается выиграть свою первую серию плей-офф с 2018 года и достойно попрощаться с Nassau Coliseum, поскольку со следующего сезона Пингвины переезжают на новую арену.

Колорадо – Сент-Луис. Лучшая команда регулярного чемпионата попытается избежать апсета в противостоянии с чемпионами 2019 года и их невероятным вратарем Джорданом Биннингтоном, который отчаянно хочет вернуться в свой 2019-й.

Эдмонтон – Виннипег. Просто два слова – Коннор МакДэвид. Независимо от того, как вы относитесь к этим франшизам, МакДэвид стоит потраченного времени после того, как в 55 матчах регулярного чемпионата канадец набрал 104 очка.

Каролина – Нэшвилл. Потенциально веселая серия, но в пользу Харрикейнз. Тем не менее, приятно видеть противостояние представителей бедных рынков в плей-офф.

Матчи Кубка Стэнли на территории Украины показывает группа телеканалов Setanta Sports.