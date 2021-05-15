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НХЛ. Виннипег в непростом матче победил Торонто
Результаты матча НХЛ
В ночь с 14 на 15 мая состоялся один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
"Виннипег" - "Торонто"
4 - 2 (0-1; 2-1; 2-0)
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