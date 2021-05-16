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Кубок Стэнли. Вашингтон победил Бостон в первом очном противостоянии
Результаты стартового матча
В ночь с 15 а 16 мая стартовал розыгрыш Кубка Стэнли. В единственном матче хоккейной ночи "Вашингтон" в овертайме победил "Бостон".
"Вашингтон" - "Бостон"
3 - 2 (1-1; 1-1; 0-0; 1-0)
Счет в серии: 1-0
Отметим, что розыгрыш Стэнли продолжится уже сегодня матчами "Питтсбург" - "Айлендерс" (19:00 по Киеву) и "Вегас" - "Миннесота" (22:00 по Киеву).
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