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НХЛ: Тампа открыла счет в серии с Флоридой, Вегас проиграл Миннесоте
В НХЛ стартовали еще три серии первого раунда Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Питтсбург – Айлендерс – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Счет в серии – 0:1
Вегас – Миннесота – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии – 0:1
Флорида – Тампа-Бэй – 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)
Счет в серии – 0:1
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