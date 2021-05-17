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НХЛ: Тампа открыла счет в серии с Флоридой, Вегас проиграл Миннесоте

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ стартовали еще три серии первого раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Тампа открыла счет в серии с Флоридой, Вегас проиграл Миннесоте

фото - nhl.com

Новина українською

Питтсбург – Айлендерс – 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Счет в серии – 0:1

Вегас – Миннесота – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии – 0:1

Флорида – Тампа-Бэй – 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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