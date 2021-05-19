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НХЛ: Тампа повторно обыграла Флориду, Вегас и Питтсбург снова в игре
Результаты матчей дня в первом раунде Кубка Стэнли
Питтсбург – Айлендерс – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Счет в серии – 1:1
Флорида – Тампа-Бэй – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Счет в серии – 0:2
Вегас – Миннесота – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Счет в серии – 1:1
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