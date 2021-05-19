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НХЛ: Тампа повторно обыграла Флориду, Вегас и Питтсбург снова в игре

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей дня в первом раунде Кубка Стэнли

НХЛ: Тампа повторно обыграла Флориду, Вегас и Питтсбург снова в игре

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Питтсбург – Айлендерс – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Счет в серии – 1:1

Флорида – Тампа-Бэй – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Счет в серии – 0:2

Вегас – Миннесота – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Счет в серии – 1:1

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс
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