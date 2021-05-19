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Донбасс узнал соперников в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов
В группу с нашей командой попали команды из Австрии, Франции и Дании
Действующий чемпион Украины хоккейный клуб "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов - в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки.
Участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL.
Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.
Соперниками дончан в групповом раунде хоккейной Лиге чемпионов стали:
Группа G
"Рунгстед" Дания
"Руан Драгонз" Франция
"Клагенфурт" Австрия
"Донбасс" Украина
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