Донбасс узнал соперников в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов

Действующий чемпион Украины хоккейный клуб "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов - в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки.

Участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL.

Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.

Соперниками дончан в групповом раунде хоккейной Лиге чемпионов стали:

Группа G

"Рунгстед" Дания

"Руан Драгонз" Франция

"Клагенфурт" Австрия

"Донбасс" Украина