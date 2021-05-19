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Донбасс узнал соперников в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов

Хоккей
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В группу с нашей командой попали команды из Австрии, Франции и Дании

Донбасс узнал соперников в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов

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Действующий чемпион Украины хоккейный клуб "Донбасс" узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов - в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки.

Участвующие команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL.

Хоккейный клуб "Донбасс" был определен в корзину 5, вместе с участниками финального этапа олимпийской квалификации, который состоится в августе.

Соперниками дончан в групповом раунде хоккейной Лиге чемпионов стали:

Группа G

"Рунгстед" Дания

"Руан Драгонз" Франция

"Клагенфурт" Австрия

"Донбасс" Украина

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В статье: ХК Донбасс (Донецк)
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Источник:
УХЛ

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