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Донбасс узнал соперников по группе Лиги Чемпионов

Хоккей
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Будет бой

Донбасс узнал соперников по группе Лиги Чемпионов

Новина українською

Чемпион УХЛ ХК Донбасс получил соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов 2020-2021.

При жеребьевке Донбасс находился в пятой корзине, а оппонентами украинского клуба по группе ЛЧ стали три национальных чемпиона – Рунгстед (Дания), Клагенфурт (Австрия) и Руан Драгонз (Франция).

Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов:

Расписание матчей Донбасса в групповом раунде Лиги Чемпионов будет опубликовано позднее.

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В статье: ХК Донбасс (Донецк) Хоккейная Лига чемпионов
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