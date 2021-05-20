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Донбасс узнал соперников по группе Лиги Чемпионов
Будет бой
Чемпион УХЛ ХК Донбасс получил соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов 2020-2021.
При жеребьевке Донбасс находился в пятой корзине, а оппонентами украинского клуба по группе ЛЧ стали три национальных чемпиона – Рунгстед (Дания), Клагенфурт (Австрия) и Руан Драгонз (Франция).
Полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов:
#CHLDraw complete! ✅ pic.twitter.com/Sm3LiBwZUU— Champions Hockey League (@championshockey) May 19, 2021
Расписание матчей Донбасса в групповом раунде Лиги Чемпионов будет опубликовано позднее.
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